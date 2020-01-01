Решение Карла III о судьбе Гарри и Меган Маркл возмутило Уильяма: принц готов пойти на крайние меры

Отношения между королем Карлом III и принцем Гарри постепенно налаживаются, монарх готов пойти на примирение с младшим сыном. Однако Уильям категорически против возвращения Сассекских во дворец.

После того как Гарри отказался от королевских обязанностей в 2020 году, его отношения с рядом членов семьи, включая отца, стали напряженными. Сам принц ранее признавал, что в какой-то период они даже не общались, особенно на фоне споров вокруг его охраны в Великобритании.

Однако, по последним данным, ситуация начала меняться. Отец и сын встречались в сентябре в Кларенс-хаусе, и, как утверждается, встреча прошла в теплой атмосфере. С тех пор Карл и Гарри стали чаще общаться, а их отношения стали более стабильными. Более того, по данным инсайдера из дворца, король готов простить сына за прошлые публичные заявления, включая критику семьи в мемуарах и документальных проектах.

Гарри же дал понять, что намерен уделять больше внимания отношениям с отцом. Принц мечтает вернуться домой и привезти в Лондон детей. Герцог Сассекский пожалел, что разорвал связь с семьей.

Однако примирение Гарри с родней остается под вопросом. Отношения принца со страшим братом по-прежнему напряженные. Уильям не желает участвовать во встречах с Гарри, и в ближайшее время это вряд ли изменится.

Более того, когда Карл объявил старшему сыну, что вскоре Гарри вернется в семью, принц Уэльский был возмущен. Уильям готов пойти на крайние меры и выступить против отца, лишь бы не допустить появления Гарри и его жены Меган Маркл во дворце. Наследник престола не забыл, как парочка поливала грязью его больную раком супругу Кейт Миддлтон.