Тренер Татьяна Тарасова в реанимации

Татьяну Тарасову экстренно госпитализировали в Москве. Легенда отечественного фигурного катания сейчас в реанимации. Однако родственники уточнили, что скоро ее выпишут. В настоящее время она находится в стабильном состоянии, передает Mash на спорте.

В последнее время состояние здоровья Татьяны Тарасовой оставляет желать лучшего. Тренер передвигается на инвалидной коляске. Она тяжело болеет из-за прогрессирующей хронической язвы желудка.

Однако прославленный тренер не сдается. Она активно следит за событиями в фигурном катании, комментирует соревнования и турниры, участвует в съемках ледовых шоу.

Отметим, что летом прошлого года Татьяна Тарасова прямо в инвалидной коляске прибыла на прощание с режиссером Александром Миттой. Облаченная в траур легенда фигурного катания привезла с собой внушительный букет белых роз.