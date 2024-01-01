Россия и Азербайджан урегулировали вопрос по крушению самолета AZAL

Азербайджан и Россия достигли договоренностей по урегулированию последствий трагедии с крушением самолета AZAL.

"Стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций", - говорится совместном заявлении министерств иностранных дел двух стран, пишет РБК.

В заявлении уточняется, что причиной трагедии стало непреднамеренное срабатывание системы ПВО в воздушном пространстве России.

Там также сказано, что принятые решения отражают обоюдное стремление к дальнейшему развитию сотрудничества на основе союзнических отношений.

Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года около казахстанского города Актау. На борту находились пятеро членов экипажа и 62 пассажира - граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. 38 человек погибли.