Зеленский отправился в очередное турне по странам Европы, потому что поставки оружия от союзников замедляются. Вылетая в Норвегию из Берлина, он заявил об остром дефиците ракет к системе ПВО Patriot. Все якобы настолько плохо, что "хуже некуда". Все дело в войне США с Ираном, европейцы дают деньги на закупку ракет, но их количество ограничено. Американцам комплексы Patriot нужнее на Ближнем Востоке, и даже если конфликт завершится, Пентагон будет восполнять свои запасы, а киевский режим окажется в конце очереди. Никаких исключений. В администрации Трампа до сих пор занимают публичную позицию, что Украина должна воевать за счет Европы, а не США.

"Я сказал, что мы должны прекратить финансировать войну на Украине. И я по-прежнему в это верю. И это одна из тех вещей, которыми я горжусь больше всего в нашей администрации: мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, то можете это делать, но США больше не будут финансировать поставки оружия на Украину. Мы вышли из этого бизнеса. И это очень хорошо", - сказал вице-президент Джей Ди Вэнс.

На Украине позволяют себе критику политики Трампа, но делают это аккуратно - чтобы не поссориться. Из Киева прозвучало, что американцы неправильно оценивают ситуацию на фронте, а Трамп якобы занимает сторону Москвы. Все это - манипуляция и упрощение. Трамп, конечно, в очередной раз заявил, что завершение украинского конфликта на подходе. Но такое он говорил многократно, а делами это не подкрепляется.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров прямо указал на то, что Москва и Вашингтон достигли понимания на Аляске, но все договоренности блокирует Европа. Хотя американцев такое положение дел вполне устраивает - и все дальнейшее урегулирование они хотят строить на том, чтобы продолжить сдерживание России.

В частности, Лавров рассказал об инициативах Кита Келлога - бывшего представителя Трампа по украинскому урегулированию: "Келлог, будучи не чужим человеком в Вашингтоне, продвигает вместе с европейскими грандами, как их называют, идею создания нового военного блока с Украиной в качестве члена. Даже не только члена, а его ведущего участника. И Зеленский активно эту идею поддерживает. То есть никакой речи о превращении украинского режима в нечто нормальное - путем выборов, путем навязывания каких-то требований от демократического мира - речи вообще не идет".

Все больше приходит сообщений, что НАТО скоро может перестать существовать. Например, бывший генсек альянса Столтенберг предположил развал в течение следующих десяти лет. Европа милитаризируется и намерена создать свой антироссийский альянс. Но это лишь планы, а прямо сейчас ЕС делает все, чтобы как можно быстрее выделить Украине на войну 90 миллиардов евро. Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр потребовал от Виктора Орбана разблокировать кредит, не дожидаясь смены правительства через 30 дней. Для этого киевский режим обещает оперативно восстановить транзит топлива по нефтепроводу "Дружба".