Трампу указали на слабое место в блокаде Ирана

Провал объявленной американским президентом Дональдом Трампом блокады иранских портов предрекли эксперты издания 19FortyFive. Они отметили, что у Тегеран может обойти всякие заграждения с "черного хода".

Проблема для Трампа не в Персидском заливе. Есть озеро размером с Германию, которое делят между собой Иран и Россия - Каспийское море, пишут авторы. Перекрыть иранские порты в Персидском заливе военным США, действительно, не составит труда. Однако Тегеран может использовать для поставок товаров в обход американской блокады каспийскую акваторию.

Жертвами агрессии, которую развязали 28 февраля США и Израиль против Ирана, стали более 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Состоявшиеся в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.