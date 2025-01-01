Европа разрабатывает план на случай выхода США из НАТО

Европа разрабатывает запасной план на случай выхода США из НАТО, сообщает Wall Street Journal.

Как отмечено в материале, эта идея, зародившаяся в 2025 году, "вдохновляет" европейских чиновников, ее поддержала Германия. Разработку ускорили после заявлений Дональда Трампа по поводу Гренландии.

Уточняется, что необходимость в инициативе стала еще более срочной после того, как Европа отказалась помочь США в операции против Ирана.

Европейцы опасаются, что Вашингтон не захочет быть главным гарантом их безопасности.

