"Ей перед семьей не стыдно?": странные фото дочери Урганта вызвали оторопь

Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе, которую шоумен называет дочерью и уже давно воспитывает как родную, шокирует народ эпатажными выходками. Девушка выкладывает в Сеть странные фотографии, вызывающие оторопь у ее подписчиков.

Эрике 25 лет, она несколько лет училась в Нью-Йорке на дизайнера, но после окончания вуза решила вернуться в Россию. Сейчас она живет с семьей в Москве. Наследница телеведущего мечтает стать моделью и уже снялась для пары модных брендов.

Фото со съемок Эрика часто выставляет на своей странице в соцсети. И почти всегда кадры вызывают бурное обсуждение. Что не удивительно, ведь на одном из фото падчерица Урганта позирует в нижнем белье, прикрывшись сумкой люксового бренда. На другом – лежит на ковре в плаще, на третьем – хвастается ягодицами, обтянутыми джинсами.

После публикации последнего снимка Эрику пристыдили за откровенные позы. Некоторые даже предположили, что в момент съемки падчерица Урганта находилась в нетрезвом состоянии.

"Ей перед семьей не стыдно?" — возмутился один из комментаторов.



Эрика же на пересуды внимания не обращает. Девушка делает то, что ей нравится и никогда не комментирует высказывания хейтеров.

Напомним, Эрика родилась в первом браке Натальи Кикнадзе. Ее биологическим отцом является бизнесмен Теймураз Куталия. С Иваном Ургантом Эрика познакомилась, когда ей было пять лет. С тех пор шоумен считает ее своей дочерью. Наталья и Иван воспитывают еще двух совместных дочерей — Нину и Валерию. А также у Кикнадзе есть сын Нико, но он живет с отцом.