Недовольство политикой Мерца в Германии достигло рекордного уровня

Рекордное число немцев выражают недовольство работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По данным последних опросов телеканалов RTL и NTV, около 80% немцев не удовлетворены действиями нынешнего главы кабинета министров на своем посту.

В опросе участвовали примерно 2,5 тысячи человек, он проводился в середине апреля. Поддержку канцлеру выразили лишь 18% участников исследования. В начале месяца уровень недовольства уже был высоким, около 78%, но сейчас обновил максимум: он выше, чем у предыдущего канцлера Шольца.

Общественное напряжение внутри страны на этом фоне растет. Как пишут немецкие СМИ, даже среди молодежи фиксируются протестные настроения. Недавно Мерца освистали на улице в Магдебурге. Отдельные инциденты с критикой власти доходят до разбирательств на уровне закона.