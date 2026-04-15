На российских огородах появились огуртык и томатофель

Разработки российских школьников скоро могут появиться на прилавках магазинов. Для этого есть все шансы, уверена профессор кафедры биотехнологии и агроинжиниринга Уральского государственного экономического университета Ольга Чеченихина. Профессор отметила новое достижение учеников школы №137 поселка Шабровский под Екатеринбургом – выращенные овощи авторы назвали "огуртык" и "томатофель".

Как пишет "Российская газета", одно из необычных растений получились путем скрещивания тыквы и огурца. Как пояснили юные агрономы, у тыквы очень мощная корневая система, а у огурца наоборот — слабая. Полученные в результате сращивания двух культур огурцы остались зелеными, с тонкой кожицей и легким привкусом тыквы.

Занимавшиеся выращиванием "томатофеля", полученного в результате скрещивания картофеля с томатом, подчеркнули, что томатов с одного куста удалось собрать гораздо больше, чем картофелин. Предстоят исследования по безопасности продукта, его пользы для организма. А маркетинговыми решениями займутся взрослые – для подростков эта работа пока сложна.