В Сеть слили фото больной раком Лерчек во время химиотерапии: от ее вида мурашки по коже

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, борется с онкологическим заболеванием. Рак поразил не только желудок Лерчек, но и позвоночник, ноги, и даже кости свода черепа. Блогер ослепла на правый глаз. Из-за онкологического заболевания Валерия не может передвигаться. Чекалина страдает от страшных болей, и ситуация только ухудшается. Сейчас Лерчек проходит химиотерапию.

На прошлой неделе Чекалиной пришлось расстаться с ее шикарными локонами. Блогер побрилась налысо. Она сама приняла такое решение после того, как после первой химиотерапии у нее стали выпадать волосы.

Друг Валерии Гоша Камаев навестил ее в онконцентре имени Блохина. Он снял Чекалину на больничной койке. Даже по фото видно, что многодетной маме очень плохо: она выглядит бледной, даже на лице есть синяки.

"Сегодня тяжелый день. Лере было совсем плохо от химиотерапии. Несмотря ни на что, Лера пытается выстраивать рабочие процессы и думает, как решать финансовые сложности. Пытаемся уговорить отменить все планы", — поделился Камаев.

Поклонники поддерживают Чекалину. Народ молится за блогера и надеется на чудо. "От ее вида мурашки по коже. Хоть бы случилось чудо!"; "Очень жаль такую молодую и красивую женщину"; "Сердце кровью обливается, когда вижу, как Лерчек страдает", — пишут пользователи Сети.