ПВО сбила над российскими регионами 19 дронов ВСУ днем 15 апреля

Силы противовоздушной обороны отбили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО сбили днем 15 апреля 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, в период с 09.00 мск до 17.00 мск ПВО перехватила и уничтожила дроны ВСУ над территориями Белгородской, Курской и Ростовской областей. Украинские беспилотники ликвидированы также над Республикой Башкортостан и над акваторией Черного Моря.

Ранее в Минобороны отчитались о работе российской ПВО в ночь на 15 апреля. По данным ведомства, силы противовоздушной обороны сбили 85 украинских беспилотников над российскими регионами.