Девять человек погибли и десятки ранены при стрельбе в турецкой школе

Девять человек стали жертвами стрельбы в одной из средних школ в Кахраманмараше на юге Турции. По последним данным, ранения получили 13 человек.

Вооруженное нападение на школу устроил 14-летний ученик 8-го класса, передает TRT. Отец школьника - бывший полицейский. Предполагают, что подросток взял оружие у него. Он пришел в школу с 5 пистолетами и 7 магазинами к ним.

Среди погибших – восемь учеников и учитель. На место происшествия срочно прибыли министры внутренних дел, национального образования, юстиции и глава Минздрава. Вокруг школы собрались родители учеников, желая получить информацию о состоянии здоровья своих детей и деталях произошедшего. Турецкие СМИ пишут, что еще не прошел шок от случившегося накануне: во вторник в районе Сиверек города Шанлыурфа бывший ученик школы ранил 16 человек и покончил с собой.