Ночью 15 апреля в небе над Россией сбили более 200 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшую ночь 207 украинских беспилотников над российскими регионами.

Вражеские БПЛА были ликвидированы в небе над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

Все дроны были самолетного типа, уточнили в Минобороны России.

Двое детей погибли и двое взрослых пострадали в результате атаки БПЛА на Туапсе. Повреждены жилые дома, сообщил Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 85 беспилотников.