Новые примеры героизма российских бойцов в ходе СВО. Гвардии рядовой Юрий Хатенов во время штурма опорного пункта одним из первых ворвался на вражеские позиции и в ближнем бою ликвидировал большое количество неонацистов. Это позволило нашим военным в кратчайшие сроки захватить форпост, который впоследствии был использован для закрепления основных сил.

Гвардии старшина Болат Чыпсынак, командир танка Т-80, грамотно отдавал указания подчинённым и корректировал боевую работу, оказывая поддержку наступающим мотострелковым подразделениям. Экипаж произвел восемь выстрелов, успешно поразив огневые сооружения и уничтожив личный состав ВСУ, что обеспечило продвижение наших штурмовых групп и закрепление на новых рубежах.