Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Военные цели на Украине уничтожают в ответ на атаки по нашим гражданским объектам. Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Кировограде, Харькове, Сумах и в подконтрольном Киеву городе Запорожье. В зоне спецоперации наши войска ведут наступление по всему фронту.

Серьёзный урон противнику наносят расчеты войск беспилотных систем. Это кадры с Добропольского направления - все маршруты снабжения неонацистов - под контролем наших операторов БПЛА. Любая попытка врага подвезти боеприпасы и подкрепление к линии соприкосновения тут же пресекается.

А вот так прямо в воздухе дроны-перехватчики ликвидируют тяжелые квадрокоптеры ВСУ, не позволяя врагу приблизиться к российским позициям. На земле не оставляет шансов боевикам реактивная артиллерия. Прицельный удар "Урагана" - и натовская гаубица "Три семерки" ликвидирована.

А это уже Запорожье. По опорнику неприятеля бьет 152-миллимитровый "Гиацинт". Осколочно-фугасные снаряды полностью разрушают капитальные строения, в которых засел противник. Надежное прикрытие штурмовым отрядам на передовой обеспечивают снайперы. Они буквально держат врага на прицеле и при малейшей попытке открыть огонь стреляют на поражение.

В круглосуточном режиме несут боевое дежурство зенитные расчеты. Вооружение комплекса "Панцирь" позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне. В арсенале - 12 ракет и две пушки с боекомплектом в тысячу четыреста выстрелов. Зенитчики постоянно меняют позиции, чтобы не открыть врагу свое местоположение. Когда неприятельская цель обнаружена, "Панцирь" переводят в режим боя всего за 10 секунд.