Борющаяся с раком Анфиса Чехова: "Я осталась одна. Муж меня покинул"

Анфиса Чехова столкнулась со страшной болезнью. У ее бульдожки Картошки выявили рак. Однако Чехова не намерена сдаваться. Она прикладывает все силы, чтобы спасти любимую собачку.

Песик болеет около полугода, российские ветеринары не могут ему помочь. Анфиса узнала, что в США есть клиника, которая специализируется на лечении лимфомы у животных. Чехова не стала раздумывать, купила билеты на самолет для всей семьи и направилась в Америку.

Путь Анфисы лежал через Париж, так как прямой рейс ей найти не удалось. Во Францию артистка прибыла с сыном Соломоном, мужем, Александром Златопольским, его бывшей избранницей и дочерьми, а также собаками Картошкой и Костиком. В Париже Чехова задержалась на несколько дней, чтобы отдохнуть и показать сыну город.

Из Франции Анфиса отправилась в Соединенные Штаты. Лечить Картошку она полетела уже меньшей компанией, взяв с собой только мужа, сына и собак. Второй песик будет для Картошки донором.

Чехова рассказывала, что разместилась с семьей в американском пригороде Чаттануга, штат Теннесси. Однако внезапно Анфиса вышла на связь и объявила, что осталась одна. Златопольский улетел в Россию.

"Я сегодня проснулась одна, потому что мой муж меня покинул. Он ушел к соседке. Но нет. На самом деле он уехал на съемки", — поделилась Чехова.

Артистка показала на своей странице в соцсети Картошку и Костика, которые гуляют во дворе. "Я на некоторое время осталась одна с собаками", — отметила Анфиса.