Минобороны: Действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией

Минобороны опубликовало заявление, в котором говорится, что, по имеющейся информации, на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ руководством ряда европейских стран на было принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России.

Ведомство расценивает это решение как "намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте".

Как добавили в Минобороны, воплощение сценариев террористических атак ВСУ против России с применением произведенных Европой БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям.

"Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией", - заключили в Минобороны.

Кроме того, ведомство представило адреса и места расположения "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории европейских стран.