Раскол назрел в администрации украинского лидера Владимира Зеленского. Разногласия возникли вокруг вывода ВСУ из Донбасса. Глава киевского режима категорически против выполнения условия России. Тогда как глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и руководитель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия считают, что вывод необходим, пишет "Страна.ua".

Издание отмечает, что Буданов* и Арахамия имеют тесные связи с администрацией президента США Дональда Трампа. Они склонны прислушаться к мнению Белого дома и вывести ВСУ из Донбасса - в обмен на обещанные гарантии безопасности и крупные инвестиции.

Отмечается, что соратники Зеленского понимают: длительная война истощает Украину и далее условия мира будут только хуже. Украинский лидер 31 марта заявил, что Россия выдвинула ультиматум: ВСУ должны покинуть территории на востоке Донбасса в течение двух месяцев. В Кремле в ответ заметили, что Зеленскому следовало бы заняться этим, не откладывая.