35-летняя дочь Михаила Задорнова похвасталась длинноволосым мужем-ливанцем

Михаил Задорнов впервые стал отцом уже в 40-летнем возрасте. Единственную наследницу сатирику подарила его возлюбленная Елена Бомбина, которая была моложе него на 16 лет. Пара жила в гражданском браке и воспитывала дочку, которую назвали в честь матери.

Елена Задорнова унаследовала творческий талант отца, хотя в соцсетях она четко указывает на то, что не является актрисой, моделью и так далее. По образованию Задорнова социолог и антрополог. Сейчас она занимается живописью и пишет стихи.

Уже пять лет дочь сатирика состоит в браке с ливанцем Али Тартуси. Семья живет на Мальте. С избранником Елена познакомилась в Париже. Незадолго до свадьбы Задорнова рассказывала, что ее муж — финикиец. Это древний регион на побережье Средиземного моря с центром в современном Ливане.

Супруги воспитывают троих дочек. Елена практически не показывает семью в соцсетях, а на редких снимках с мужем Задорнова всегда светится от счастья.

Так, на днях дочь сатирика поделилась новым личным кадром. На фото 35-летняя наследница писателя запечатлена с Али Тартуси. Судя по фото Елена по-настоящему счастлива с длинноволосым мужем-ливанцем.

Отметим, что от отца Елена унаследовала внушительную сумму, но она ведет скромный образ жизни. Задорнова говорит, что не придавать большого внимания деньгам, ее научил папа. Он всегда был довольно обеспеченным человеком, но не стремился публично это демонстрировать.

"Мне нравится уединенный образ жизни, нравится подумать и вообще жить рядом с морем, поскольку я, мама и папа — все родились в Латвии, а там есть море, я не могу жить в стране, где нет моря", — рассказывала Задорнова.