Кадры от первого лица, снимают сами бойцы российской армии: на территории одного из частных домов в населенном пункте Гришино Донецкой народной республики разведка обнаружила точку взлета тяжелых коптеров и ударных БПЛА. По полученным координатам выдвинулась боевая двойка военнослужащих 35-й гвардейской мотострелковой бригады.

Еще один вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами бойцы группировки войск "Центр" обнаружили на добропольском направлении. Уточнив координаты, артиллеристы оперативно заняли огневую позицию. Удар по укрытию противника нанес расчет 152-миллиметровой самоходной установки "Гиацинт-С".

Мобильные огневые группы прикрывают мирное население ДНР и критически важные объекты гражданской инфраструктуры. Налеты вражеских беспилотников бойцы группировки войск "Центр" оперативно отражают при помощи переносных зенитных ракетных комплексов.

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки войск "Центр": "Подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных воздушно-десантных бригад, бригады морской пехоты, штурмового полка ВСУ и бригады национальной гвардии в районах Петровского, Рубежного, Павловки, Сергеевки, Гулево и Гришино".

На территории Сумской и Харьковской областей подразделения группировки войск "Север" продолжают расширять полосу безопасности. Наша армия уверенно продвигается вперед, оттесняя противника от российской границы. По вражеским позициям круглосуточно бьют танковые экипажи. Работают как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. После выполнения боевой задачи оперативно меняют место дислокации. Это позволяет военным оставаться незамеченными.

Василий Межевых, начальник пресс-центра группировки войск "Север": "Подразделения группировки войск "Север" в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции, улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новодмитровка, Бачиск и Суходово Сумской области".

В Харьковской области российская армия освободила населенный пункт Волчанские Хутора. В селе удалось закрепиться благодаря особенностям рельефа местности. Уничтожив огневые точки противника, мотострелки зачистили позиции ВСУ и приступили к разминированию.