Удары Израиля по Ливану ставят и без того сложный переговорный процесс на грань провала

Южные районы Ливана ежедневно под огнем сил обороны Израиля. Удары ЦАХАЛ наносит обычно ночью. И по спальным районам. По заверению представителей "Хезболлы", они отомстят за все преступления против ливанского народа. За прошедшие сутки были выпущены порядка 30 ракет по северному приграничью Израиля, в частности, городу Акко. После трехсторонней встречи Израиля, Ливана и США в Вашингтоне посол еврейского государства Йехиэль Лейтер заявил, что правительства Израиля и Ливана - вместе против "Хезболлы". Поэтому удары будут продолжаться. В условиях перемирия между США и Ираном это ставит столь сложный переговорный процесс на грань провала.

"Переговоры не могут вестись со сжатыми кулаками. Нельзя допустить, чтобы оружие снова говорило вместо слов. Окно возможностей, открывшееся благодаря прекращению огня, должно быть использовано в полной мере. Нельзя позволять израильскому правительству, которое, как известно, недовольно прекращением огня, саботировать этот процесс", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции.

В Иране сохраняется хрупкое перемирие. Линия блокады в Ормузском проливе, которую удерживают вооруженные силы Ирана, проходит от восточного побережья острова Кешм до оманского полуострова Мусандам. Это примерно 70 километров. Американцы установили свои посты южнее: по линии от иранского города Джаск до оманского побережья в Северной Эль-Батине. Это порядка 160 километров. Как сообщает центральное командование США, 15 боевых кораблей и более 10 тысяч военнослужащих обеспечивают полную остановку судоходства.

Тем не менее за первые сутки американской блокады через Ормузский пролив прошли 20 судов. Как объяснили в Вашингтоне журналистам, этот транспорт не связан с Ираном. Впрочем, информационные агентства в Тегеране сообщили, что их нефтяной супертанкер с включенной навигационной системой успешно прошел ОрмУз. Также мимо американской флотилии спокойной проследовало иранское судно с продовольствием.

"Блокада США иранских портов и возобновившиеся угрозы со стороны Ирана поставили под угрозу достигнутое неделю назад соглашение, но региональные чиновники заявили, что они добились прогресса. Соединенные Штаты и Иран дали "принципиальное согласие" о продлении перемирия, чтобы дальше работала дипломатия", - пишут СМИ.

В Тегеран прибыл командующий армией Пакистана Асим Мунир. У трапа самолета его встречал министр иностранных Исламской республики Аббас Аракчи. Именно при посредничестве Пакистана сейчас идут переговоры между Тегераном и Вашингтоном.

Дональд Трамп в интервью заявил об успехе американской блокады Ормузского пролива, которая "сокрушает Иран". И на прямой вопрос ведущей об окончании военной операции ответил: "Я думаю, что все почти закончилось. Да, я считаю, что все очень близко к завершению".

Аналитики отмечают, что Пентагон использует перемирие для наращивания своего военного присутствия в регионе, так как имеются данные о подходе дополнительных военно-морских сил, которые необходимы для начала наземной операции. Впрочем, и Иран не дремлет. Спутники фиксируют, что вооруженные силы Исламской республики восстанавливают разрушенные авиаударами базы и выводят на позиции новые ракетные комплексы.

"Сейчас перемирие соблюдается. И вы видите, что президент хочет заключить большую сделку. По сути, он предлагает Ирану очень простую схему: если вы пообещаете не иметь ядерного оружия, мы сделаем Иран процветающим. И мы пригласим иранский народ в мировую экономику. И это тот самый большой трамповский контракт, который президент выложил на стол", - эти заявления вице-президент США Венс сделал на форуме в университете штата Джорджия. И когда заговорил о поставках гуманитарной помощи, в том числе в сектор Газа, из зала раздались возмущенные выкрики, что американские политики убивают на Ближнем Востоке детей.

В российском МИДе четко заявили: Иран, как и любая другая страна, имеет право развивать мирный атом. А если надо избавиться от оружейного урана, то наша страна готова помочь в его переработке до топливного уровня или забрать на хранение.