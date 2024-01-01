Глава Росстандарта рассказал Мишустину про новые ГОСТы

В России создан уникальный комплекс ГОСТов для единой интеграции информационных моделей роботов. Об этом премьеру Михаилу Мишустину рассказал руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев.
Среди нововведений - ГОСТы для беспилотных систем, а еще для спортивного инвентаря для адаптивного спорта. Глава Росстандарта рассказал и про надзорную деятельность. Так, с сентября 2024 года проводился эксперимент по проверке качества стройматериалов. В результате с рынка отозвали 26,5 тысячи тонн небезопасного цемента.
Оценивали и качество бензина. Контрольные мероприятия прошли более чем на четверти всех АЗС страны. Доля топлива, которое не соответствует обязательным требованиям, снизилась с более чем 20% до 4%. А для борьбы с недоливом был принят и внедрен ГОСТ для топливо-раздаточной колонки.
"Важно, чтобы привычные товары, новинки соответствовали обязательным требованиям ГОСТов. Для этого, конечно, нужно не только разрабатывать и актуализировать сами нормативы, но и тщательно следить, контролировать их соблюдение и соответствие. В том числе и качество продукции. Используя при этом весь арсенал возможностей, которые имеются в распоряжении вашего ведомства. Это касается и предотвращения контрафакта на рынке, в частности, автомобильного топлива. И целого ряда групп товаров – от строительных материалов до оборудования", - сказал Мишустин.