"Не наша война": Кремль оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке не имеет отношения к России, это не ее война, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не является частью этих военных действий.

Тем не менее, отметил Песков, президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с лидерами Ирана, других стран Персидского залива, а также Израиля. Кроме того, в контакте Москва и с Вашингтоном, поддерживается несколько каналов связи.

В Кремле ранее говорили о шагах, которые могли бы стать эффективным решением проблемы иранской ядерной программы. В частности, это инициатива России по вывозу обогащенного урана из Ирана на свою территорию. Однако в США отвергли это предложение Москвы, передает РИА Новости.