Песков: Россия против вторжения и давления на Кубу

Куба - долгоиграющий партнер России. И Москва не хотела бы видеть вторжения в эту страну, заявил в интервью India Today пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что в Москве не желают видеть и блокады Кубы. А также того, как какие-либо страны оказывают давление на Кубу или закрывают Кубу от внешнего мира.

Отвечая на вопросы индийских журналистов, Песков признал, что не может ничего сказать про геополитические цели США в мире. Он предложил представителям СМИ задать этот вопрос американскому президенту Дональду Трампу. Песков назвал хозяина Белого дома крайне открытым для прессы.