Алла Пугачева всю жизнь скрывает пережитую в детстве страшную трагедию

Алла Пугачева 15 апреля празднует 77-летие. После отъезда из России артистка практически перестала общаться с публикой, что подтолкнуло журналистов более тщательно покопаться в ее биографии. Оказалось, что в детстве Примадонна пережила ужасную трагедию, о которой никогда не говорила.

Будущая звезда российской эстрады родилась в семье фронтовиков Зинаиды Одеговой и Бориса Пугачева, которые поженились в 1946 году. У Пугачевой было два брата — старший (Геннадий) и младший (Евгений). Последний скоропостижно скончался в 2011 году в результате сердечного приступа. Тогда СМИ сообщали, что младший брат был для Пугачевой самым родным человеком. Все последние месяцы перед смертью ему не давало покоя сердце.

А вот о старшем брате Аллы Борисовны было известно гораздо меньше. "Википедия" сообщает, что мальчик был болезненным и умер спустя всего несколько месяцев после рождения.

Причиной смерти старшего брата Примадонны стало инфекционное заболевание — дифтерия. Сложное послевоенное время и отсутствие качественной медицины не оставили мальчику шанса на жизнь.

Для Пугачевой эта тема всегда была очень сложной — по сути, она всю жизнь скрывала пережитую в детстве трагедию. Алла Борисовна даже напрямую отказывалась отвечать на вопросы по поводу скончавшегося родственника в интервью, хотя, казалось бы, никаких запретных тем для нее не существует. Похоже, что даже спустя несколько десятилетий она так и не смогла полностью смириться с произошедшим.