Милитаризация Польши и стран Прибалтики аналогична действиям этих стран в период накануне Второй Мировой войны. Польша ждала атаки с востока, а нападение было совершено с запада, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Директор СВР напомнил, что Польша и страны Балтии недавно вышли из конвенции о запрещении пехотных мин. И теперь на восточных границах этих государств создаются новые фортификационные сооружения. По словам Нарышкина, именно так события развивались и накануне Второй мировой войны.

Что касается стран Евросоюза, то они категорически возражают против мирного урегулирования на Украине. Нарышкин напомнил, что на саммите Россия - США в Анкоридже в августе прошлого года было достигнуто понимание того, каким должен быть справедливый мир между Россией и Украиной. Однако европейская бюрократия категорически против этого, так как они очень сильно вложились в эту войну, приводит слова Нарышкина ТАСС.