Искусство жить красиво. По-французски. На весь Париж шум и гам, следователи нагрянули в Елисейский дворец, резиденцию главы государства. Сплетники, то есть блогеры, гадать начали, то ли жена снова Макрона избила, то ли Эммануэля замести хотят, как недавно Николя Саркози.

Нет, с Макроном все в порядке. Просто финансовая антикоррупционная бригада заинтересовалась, почему 22 года компания Shortcut Events получала эксклюзивные контракты, по которым проводила перезахоронения в Пантеоне видных граждан Французской республики. Каждое обходилось в 2 миллиона евро.

Французы не поскупились на комментарии в соцсетях. Людей больше возмутил не сам факт возможной коррупции, а то, что на Макрона управу даже прокурор найти не в силах. Хотя у него воруют прямо из-под носа.

В декабре во Франции задержали сотрудника Елисейского дворца и двух его подельников, которые вынесли и реализовали из резиденции французского лидера фарфора и столовых приборов примерно на 40 тысяч евро. Коллекционеры с удовольствием покупали тарелки Севрской мануфактуры, с которых ел, например, король Карл III, побывавший в гостях у Макрона.

А кто забудет дерзкое ограбление Лувра в прошлом году? Во Франции говорят: "Когда государство не гарантирует сохранность национальных богатств, нация в целом находится в опасности".

В Париже в действительности все не так, как на самом деле.