Сын пропавших в тайге Усольцевых выступил с заявлением: вот что он сказал

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. До сих пор следы семьи не найдены.

Также не известно, что произошло с Усольцевыми. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых. Информация о новых поисках семьи тоже разнилась, то сообщалось, что спасатели снова буду осматривать район Буратинки в апреле, то операцию планировали на май.

Как сообщили представители отряда "ЛизаАлерт", начата подготовка к новой активной фазе поисков. Добровольцы занимаются обучением новичков, отладкой оборудования и подготовкой техники. Добровольцы выйдут в тайгу примерно через месяц. Пока работе мешает снег.

Сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов ранее ходил по различным шоу и активно высказывался о поисковой операции. Но сейчас, когда волонтеры вот-вот снова выйдут на поиски семьи, наследник Усольцевой затих. Даниил даже бросил вести соцсети.

Оказывается, сын Ирины верит, что его близкие живы и ждет знак от них. Ранее Даниилу поступил звонок с незнакомого иностранного номера, но ответить он не успел. Теперь юноша уверен, что это мама пыталась до него дозвониться.

Также Баталов отказывается подавать в суд заявление о признании близких погибшими. Несмотря на истечение полугодового срока с момента их исчезновения, молодой человек намерен продолжать поиски, пишет РИА Новости.

"Пока сам не увижу тела, не поверю", — сделал заявление Даниил.

Отметим, что по факту пропажи семьи Усольцевых возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Активная фаза поисков завершилась 12 октября 2025 года.