В Дагестане замело самую высокогорную метеостанцию Европы

В Дагестане замело самую высокогорную и труднодоступную метеостанцию не только нашей страны, но и Европы - "Сулак". За сутки там выпало почти три метра снега. Это рекорд за всю историю наблюдений.

Сейчас на станции находится лишь один сотрудник - он подал сигнал бедствия. Мужчину пытались вывезти из опасного района с помощью вертолета МЧС, но погодные условия сделать это пока не позволили. Из-за сильного ветра и плохой видимости борт не смог зависнуть над эвакуационной площадкой. Удалось только доставить продукты питания, теплую одежду и топливо метеорологу и жителям поселков, которые располагаются ниже станции, но из-за снегопада тоже оказались отрезаны от внешнего мира.