Медведев определил законные цели для ВС России в Европе

Перечень законных целей для Вооруженных сил России назвал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Как написал он в соцсети X, список этот опубликован Министерством обороны.

Медведев подчеркнул: заявление Минобороны России от 15 апреля следует понимать буквально. Публикация мест производства дронов и иной военной техники в Европе — это реестр потенциальных законных целей для российских Вооруженных сил.

Военное ведомство ранее раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотники и комплектующие к ним. Продукция 21 предприятия используется для ударов по российской территории. Медведев пояснил: от развития ситуации зависит, когда нанесение ударов по этим целям станет реальностью.