Новая выходка Меган Маркл взбесила народ: герцогиню гонят в шею

Меган Маркл хотела подзаработать во время тура в Австралию, а в итоге оскандалилась. Герцогиня Сассекская столкнулась с волной негатива после объявления о ее участии в новом сезоне MasterChef Australia в качестве приглашенного судьи.

Сейчас Меган находится в Австралии вместе с принцем Гарри, и уже снялась в одной серии шоу, которое стартует в воскресенье. Об этом объявили создатели программы на официальной странице в соцсети.

"Мы рады приветствовать особого гостя на кухне MasterChef. Меган, герцогиня Сассекская, появится в новом сезоне в качестве приглашенного судьи… Она поможет участникам — одним из самых талантливых домашних поваров за всю историю шоу", — говорится в сообщении.

Однако реакция зрителей оказалась неоднозначной. В комментариях под постом часть аудитории резко раскритиковала это решение. Некоторые пользователи заявили, что перестанут смотреть программу.

"Вот так испортить хорошее шоу!"; "А я так ждал новый сезон… больше не буду смотреть"; "Гнать ее с ТВ, пусть в США снимается, а нам и без нее есть кого показывать!" — не сдерживают эмоций зрители MasterChef Australia.

Народ требует, чтобы создатели шоу признали свою ошибку и убрали Меган после первого эпизода. Многие считают, что герцогиня получила за съемки внушительный гонорар, и это еще больше злит хейтеров Маркл.