Белый дом опроверг сообщения о продлении перемирия с Ираном

Вашингтон не предлагал Тегерану продлить режим прекращения огня. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила об этом на регулярном брифинге для журналистов.

По словам Ливитт, она видела сообщения о том, что Вашингтон официально запросил у Ирана продление режима прекращения огня. Эти сообщения пресс-секретарь назвала неверными, в данный момент они не соответствуют действительности.

Агентство Associated Press 15 апреля сообщило о согласии Вашингтона и Тегерана на продолжение перемирия. Однако эту информации опровергла и иранская сторона. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговоры продолжаются, передает РИА Новости.