Пентагон планирует "ряд действий" против Кубы

Пентагон заявил, что планирует "ряд действий" против Кубы. Об этом 16 апреля рассказали РИА Новости в ведомстве.

"Мы не будем спекулировать на гипотетических сценариях. Министерство планирует ряд действий на случай непредвиденных обстоятельств и остается готовым исполнять приказы президента по мере их поступления", — сказали в Пентагоне.

Перед этим газета USA Today писала, что в США начинается военная подготовка к операции на Кубе на случай, если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдаст приказ.

При этом президент островного государства Мигель Диас-Канель 10 апреля объявлял о готовности Гаваны к дискуссии с Вашингтоном.