Двое детей погибли в результате атаки ВСУ в Туапсе

Двое детей 5 и 14 лет погибли в результате атаки БПЛА в Туапсе, сообщил 16 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних — пяти и 14 лет... Этой ночью регион в очередной раз подвергся массовой атаке вражеских БПЛА", — написал он в своих соцсетях.

Предварительно, также пострадали двое взрослых, им оказывают медицинскую помощь. Повреждены пять частных и один многоквартирный дом, добавил Вениамин Кондратьев. Власти разворачивают ПВР для жителей.

Занятия в школах и других образовательных учреждениях отменили в Туапсе после атаки БПЛА, сообщил позже глава муниципального округа Сергей Бойко.