Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее завершить войну с Ираном. Об этом заявил сам американский лидер во время частного обеда с королем и королевой Нидерландов Виллем-Александером и Максимой, пишет газета The Wall Street Journal.

При этом Трамп отметил, что это можно сделать с помощью усиления давления. Тогда, по его мнению, Иран вернется за стол переговоров.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.