"Это у нас подвергалось обструкции": Сергей Никоненко рассказал о творческом пути

Сегодня 85-летие отмечает народный артист Сергей Никоненко. В его фильмографии - более 200 полнометражных лент и сериалов. Пожалуй, нет такого образа, который был бы ему неподвластен. Среди ролей и бравые офицеры, и сказочные персонажи, и лирические герои. И каждая - запоминающаяся! Коллеги называют артиста легендарным, поклонники восхищаются. Сам Никоненко шумных восторгов не любит, день рождения отмечает в кругу близких, а лучшим подарком считает хорошую роль.

На Сергея Никоненко без восхищения смотреть невозможно. Добрый, открытый, талантливый - в сотнях своих ролей и в жизни. Он даже в обычном букете видит - нечто особенное.

Сегодня он на сцену не выйдет - решил наконец-то отдохнуть с близкими и любимыми. Его творческому графику в 85 позавидует самый амбициозный молодой актёр. Пять спектаклей плюс кино и телевидение.

Начиналось все по большой мальчишеской любви. Еще в школе понравилась девочка, которая занималась в студии художественного слова. Пришел. Увидел. Выбрал путь. Сын шофера и стеклодувщицы с первого раза поступил во ВГИК - к Герасимову и Макаровой. Больше всего запомнил уроки педагога Лиозновой.

Эти уроки потом очень помогли молодому актёру. Режиссеры сразу поняли: он вживается в каждую роль моментально. То, что ему очень идет форма. Вот он - мужественный капитан теплохода - в комедии. А вот - аристократичный штурман клипера - в исторической драме.

Он бесподобен и без мундира. Даже в эпизодической роли слуги. Человек откровенный. Говорит, главное в профессии - это творчество, а не шумиха вокруг него.

"Сегодня совсем небольшие деятели, особенно в шоу-бизнесе где-нибудь - пропищит или козлиным голосом что-нибудь там пропоёт, и уже бьет себя в грудь: "Я - звезда!" Это у нас подвергалось всегда обструкции - очень серьезной!" – рассказал Сергей Никоненко.

Сейчас он с удовольствием снимается в сказках, играя волшебников. В день рождения мечтает, чтобы исполнилась и его мечта: "Хорошая роль. Пожалуй, за хорошую роль - бесплатно буду сниматься".

Мечта обязательно сбудется. С такими безграничными возможностями юбиляра.