Украинское командование экстренно усиливает свои подразделения в Сумской области, пытаясь сдержать продвижение российских войск.

В частности, ВСУ экстренно перебросили в регион операторов ударных БПЛА из 442-го отдельного батальона беспилотных систем и насильно мобилизованных солдат 122-й отдельной бригады теробороны.

Как ожидается, переброшенные бойцы должны усилить деморализованный личный состав 119-й ОБр теробороны и 157-й отдельной мехбригады ВСУ, сообщили ТАСС в силовых структурах.

Как сообщается, в Сумской области действует российская группировка войск "Север". За минувшие сутки противник на этом участке фронта потерял до 175 бойцов и 18 единиц техники и семь складов.