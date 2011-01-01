"Я очень хотела и мечтала, что снова стану мамой": Елена Захарова рассказала о беременности

Елена Захарова стала матерью в 2011 году. Она родила дочь Анну-Марию и буквально светилась от счастья, когда дала интервью и снялась с наследницей в фотосессии к нему. Однако ее радость оказалась недолгой. Девочка умерла в возрасте восьми месяцев от острой вирусной инфекции. Сложно представить, как актриса сумела справиться со своим горем.

В 2017 году Елена Захарова родила дочь Майю. Таким именем она нарекла наследницу в честь прославленной балерины Плисецкой. Кстати, Захарова отдала дочь в соответствующую секцию. По словам Елены, у дочки есть данные. Она занимается у Илзы Лиепа в Русской национальной балетной школе. Каждый год Майя выступает в "Зарядье", в Центре Галины Вишневской.

Лишь сейчас актриса рассказала, что эту беременность считает чудом. Она буквально вымолила ребенка. После потери первой дочери Елена Захарова долго ходила в церковь, прикладывалась к иконам, ездила по святым местам и просила помощи Всевышнего.

Так, за год до рождения второй дочери артистка посетила сначала монастырь Святой Матроны Московской, после была в монастыре Луки Крымского, а затем отправилась на Кипр, где ей посоветовали обязательно осмотреть Киккский монастырь. А там ей сказали отправиться к камню Афродиты, вокруг которого следует трижды проплыть и загадать желание. Захарова так и сделала.

"Я очень хотела и мечтала, что снова стану мамой", - объяснила в программе "Пусть говорят" Елена.

И вот через год после этого она снова оказалась на Кипре, но на сей раз чувствовала себя неважно, а в Благовещение узнала, что беременна.

