Слепота и проблемы с работой: вот что стало с Леней Голубковым из рекламы МММ

Актер Владимир Пермяков прославился в 90-ые годы, когда на экраны вышло несколько блоков рекламы финансовой пирамиды МММ. Артист сыграл незадачливого Леню Голубкова. Его слова "Я не халявщик, я — партнер" и "Куплю жене сапоги!" ушли в народ и стали крылатыми.

Однако после скандала с нечистоплотностью организации рекламу перестали крутить по телевидению, и Владимир Пермяков пропал с радаров. Лишь недавно он снова стал появляться на экранах. Журналисты узнали, что стало с артистом.

Исполнителю роли Лени Голубкова 73 года. Недавно он стал стремительно слепнуть. Артист обратился за помощью к медикам. У Пермякова обнаружили катаракту и в срочном порядке сделали операцию на глазах. Был заменен хрусталик, и артист прозрел. Кроме того, у него диабет. Врачи запретили ему есть колбасу, пить газировку и предписали ограничить физнагрузки.

В настоящее время актер восстанавливается после операции. Однако жизнь у него не сахар. В кино Пермякова не берут. Образ Лени Голубкова настолько прилип к нему, что режиссеры в других амплуа его просто не видят.

Однако несколько раз Владимир Пермяков был приглашен на телевизионные съемки. Но и тут возникла проблема. Из-за них он чуть не лишился "лужковской надбавки" к пенсии. А тут еще артист угодил в лапы мошенников, которые "развели" его почти на 200 тысяч рублей.

Пермяков сообщил SHOT, что из-за череды неудач даже обращался к астрологу Тамаре Глобе, чтобы та спрогнозировала ему успех. Однако пока безрезультатно.

