Атака ВСУ на Туапсе: погибшие дети и разрушенные дома

Двое детей погибли после удара дронов по жилым домам в Туапсе.

Несовершеннолетним было пять и 14 лет. Их семьям оказывается всесторонняя помощь, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Предварительно, пострадали еще двое взрослых, им оказывается медицинская помощь.

Обломки повредили один многоквартирный и пять частных домов в Туапсе. Местная администрация оперативно разворачивает пункт временного размещения. Части БПЛА также упали на территории предприятий у морского порта. Масштаб ущерба уточняется.

В городе отменили занятия в школах и других образовательных учреждениях, а в детсадах организовали дежурные группы.

За минувшую ночь силы ПВО сбили над территорией России 207 вражеских беспилотников.