Алла Пугачева отпраздновала день рождения без друзей и младших внуков

Накануне, 15 апреля, у Аллы Пугачевой был день рождения. Примадонне отечественной сцены исполнилось 77 лет. По такому случаю артистка устроила праздник.

На Кипр к имениннице, которая живет в Лимассоле последние несколько месяцев, прилетели старшая дочь Кристина Орбакайте с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и старшим сыном Никитой Пресняковым. Интересно, что на мероприятии не были замечены ее младшие наследники: сын Дени Байсаров и дочь Клавдия.

Для знаменательного дня Алла Пугачева выбрала черное платье-балахон в пол, а волосы распустила. Впрочем, в Сети особо наблюдательные комментаторы высказали мнение, что на Примадонне парик. Снимок с праздника опубликовал молодой супруг именинницы на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

По данным "КП", Алла Пугачева отметила день рождения в одном из рыбных ресторанов в узком кругу без старых друзей. В основном, они все остались в России. Кстати, одним из первых Примадонну поздравил с днем рождения ее давний приятель, автор-песенник, певец, композитор Игорь Николаев.

Однако сама певица, по слухам, на него обижена. Разговоры об этом пошли после того, как артистка в интервью обвинила Николаева в предательстве. Ей не понравилось, что тот не упомянул ее в выпуске программы "Сегодня вечером", который был посвящен его творчеству.

