Трамп спешит, Иран отвечает: непредсказуемая ситуация сложилась на Ближнем Востоке

Противоречивая информация приходит о возможных переговорах лидеров Израиля и Ливана. США утверждают, что они пройдут уже сегодня. А соглашение о прекращении огня может вступить в силу на этой неделе, пишет американская пресса. Однако источники в Бейруте сообщают, что не получали никакой информации по официальным каналам. Израиль и вовсе утвердил планы новых массированных ударов.

Южные районы Ливана, граничащие с Израилем, превращаются в пустошь. Этой ночью Израиль атаковал 15 населенных пунктов. И начал физическое уничтожение городка Бинт - Джубейль. ЦАХАЛ называет его оплотом "Хезболлы" и готов буквально стереть с лица земли.

Израиль стремится не только поквитаться по максимуму с шиитской организацией. Но и увеличить буферную зону с Ливаном. Если для этого придется разрушить все арабские деревни, которые в ней оказались, то Нетаньяху готов. Хотя и с оглядкой на Вашингтон.

Любой сценарий Дональду Трампу как раз и не подходит. Ему необходим один. Прекращение огня между Израилем и Ливаном. Этого требует и без того не очень сговорчивый Иран. Иначе переговоры с исламской республикой зайдут в глухой тупик. Президент США написал в соцсетях, что добивается передышки в противостоянии. И не исключено, 16 апреля состоится первая за 34 года встреча лидеров Израиля и Ливана. Это посыл официальному Тегерану - ваше условие выполняется, давайте и мы тоже еще поговорим.

Трамп однозначно спешит. Ему необходима сделка до 22 апреля. То есть даты, когда истекает срок перемирия. Но если придется демонстрировать мускулы, то президент США и тут во всеоружии. И не только потому, что стягивает на Ближний Восток усиленную корабельную группировку и до 50 тысяч морпехов.

Сегодня однопартийцы президента в Сенате заблокировали инициативу демократов ограничить полномочия главы государства в вопросах ведения войны. Проще говоря, Трампу дан карт-бланш на продолжение боевых действий. А его администрация уже открыла "второй фронт". Политико-экономический.

Иран на эти выпады реагирует сдержанно и даже философски. Воевать - так воевать. Мир - так мир. Но обогащение урана, безопасность Ливана и контроль над Ормузским проливом останутся за нами.

Возможно, эту состоятельность США доказывают, закрывая глаза на то, как связанные с Ираном танкеры уже второй день подряд просачиваются сквозь блокаду американских фрегатов и эсминцев. Конечно, не все. Но, по данным мониторингового центра, Ормуз благополучно миновали 8 танкеров и сухогрузов.