США готовятся к возможному вторжению на Кубу

Пентагон готовится к возможному вторжению на Кубу. Ведомство разрабатывает план военных действий на случай, если президент прикажет начать интервенцию.

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что США могут приступить к операции, как только закончат с Ираном. Ранее Вашингтон объявил чрезвычайное положение из-за угрозы нацбезопасности, которая якобы исходит от Гаваны.

Кроме этого, он наделил себя правом вводить пошлины в отношении стран, поставляющих ей нефть. В результате этой экономической и энергетической блокады на острове - тяжелый топливный кризис и постоянные блэкауты.

Президент латиноамериканской республики Мигель Диас-Канель сообщил, что Куба не хочет войны с США, но готова защищаться.