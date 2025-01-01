Собянин: Около 100 тыс. педагогов работает в Москве

В Москве работает около 100 тысяч высококлассных педагогов. Для улучшения качества преподавания в столице внедрили ряд новых программ, рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Сейчас московские педагоги осваивают актуальные навыки и современные технологии для работы по обновленным программам. Для учителей начальных классов запустили курс "Математика и окружающий мир", а для педагогов 5–6 классов разработали новые методики преподавания математики. В декабре 2025-го началось масштабное обучение руководителей предметных кафедр.

Не обошлось и без включения в учебный процесс искусственного интеллекта. Педагоги инженерных и ИТ-направлений будут учиться работать с новым оборудованием. А для учителей, которые готовят учеников к ЕГЭ, создали онлайн-курсы повышения квалификации на платформе "МЭШ".