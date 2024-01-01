В Крыму двух мужчин задержали за подготовку теракта

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух россиян, которые готовили теракты по заданию украинской разведки.

Установлено, что летом 2024 года один из обвиняемых связался с сотрудников ГУР Украины и заявил о готовности работать против интересов России. Он и его товарищ вступили в ряды террористического общества и принялись за задание.

Им было поручено провести рекогносцировку местности и найти четыре объекта для будущего теракта. Мужчины извлекли из тайников самодельное взрывное устройство, но их задержали до того, как они успели осуществить свои планы.

Крымская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы передали в Южный окружной военный суд.