В Ачинске мужчина избил подростка металлической ложкой для обуви

В Ачинске (Красноярский край) возбудили уголовное дело после нападения мужчины с ложкой для обуви на подростка.

Инцидент произошел в Привокзальном районе. Мальчик вместе с приятелями сидел в подъезде многоквартирного дома на улице Кирова. Со слов подростка, они смотрели видео в телефоне. Затем к ним подошел неизвестный. Мужчина решил выгнать компанию, схватил металлическую ложку для обуви и, догнав одного из мальчиков, принялся наносить ему удары. Утихимирить агрессора удалось прохожим.

13-летний мальчик получил многочисленные ушибы, ему потребовалась медицинская помощь.

Злоумышленника оперативно задержали. Им оказался ранее судимый 53-летний местный житель, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Дети, по словам подозреваемого, сильно шумели в подъезде и он решил их успокоить.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением насилия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.