В конце прошлого года в Сети появилось видео, снятое у одного из интимных клубов столицы. Очень похожий на Дмитрия Диброва мужчина приехал в заведение с молоденькой спутницей, но удивило народ не это. На кадрах отчетливо было видно, что двойник шоумена забыл надеть белье и не застегнул ширинку на брюках.

В результате разразился скандал. Однако лишь сейчас стало известно, что расстегнутая ширинка жестко наказала Дмитрия Диброва (да, это все же действительно был он). Оказалось, самарский юридический сервис требовал с шоумена, который являлся его лицом, около шести миллионов рублей за испорченную репутацию. Также работодатель захотел разорвать контракт с телеведущим.

Дело дошло до суда. Там вышло постановление, в котором фирме было отказано в удовлетворении исковых требований. Защищал Дмитрия Диброва звездный адвокат Александр Добровинский. "Я поздравляю с победой Диму и желаю всем недругам, которые разглядывают что-то на просторах Интернета, искать расстегнутые брюки не у моих клиентов", - заявил адвокат Starhit.

Ранее Дмитрий Дибров сам прокомментировал шумиху с расстегнутой ширинкой. Он рассказал, что просто вышел из микроавтобуса, помог даме сойти и отправился в свою машину. А некие люди все засняли и стали его якобы шантажировать. Хотели денег. Но телеведущий заявил, что не дал и в ответ получил огласку.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>