Арктическое вторжение вернет в Москву снег

В Москве в понедельник, 20 апреля, ожидаются снег и гололедица. Температура воздуха опустится до плюс трех градусов.

Временный снежный покров принесет с собой арктическое вторжение, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. На улице установятся околонулевые температуры с вероятностью легких заморозков.

Как ожидается, выпадет около 2-5 сантиметров снега, который пролежит двое суток – это 27 миллиметров или три четверти от месячной нормы осадков.

Ветер штормовой, его порывы могут достигать до 16 метров в секунду. Из-за этого будет казаться, что на улице минус 3- минус пять градусов, отметил синоптик.