Дима Билан избавляется от дома с тайными комнатами, где хотел поселиться с женой

Недавно Дима Билан рассказал, что переехал. Его новый дом находится в дальнем Подмосковье. Как выразился сам популярный исполнитель, он теперь практически живет в другом городе.

Новый особняк построен рядом с речкой, и теперь певец планирует там регулярно рыбачить. Есть водоем и в самом доме. В бассейне Дима Билан намерен снимать стресс и перезагружаться после работы.

Говорят, ради покупки нового дома певец взял кредит и выставил на продажу два своих старых дома. Один он уже продал. За второй особняк Дима Билан хочет выручить порядка 250 миллионов рублей. Его артист покупал к свадьбе с моделью Еленой Кулецкой, на которой обещал жениться после победы на конкурсе "Евровидение". И хоть певец выиграл в песенном конкурсе, но так и не женился. Наоборот, пара вскоре объявила о расставании.

Изюминкой особняка является наличие тайных комнат. "Я с детства мечтал о каких-то секретных комнатах и чердаках. Мальчишеские желания во мне до сих пор живы. При строительстве дома хотелось воплотить о чем с детства мечталось. В моем доме есть потайные комнаты, как в старинных замках. Совершенно не догадаешься, что за дверью обычного шкафа скрывается тайная комната", - поведал Дима Билан "КП".

