В России хотят отменить комиссии за снятие денег

В Госдуме поддержали идею снятия денег в любых банкоматах без комиссии.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов направил в ЦБ предложение ввести механизм бесплатного снятия денег в любых банкоматах в пределах определенного лимита – 10 тысяч рублей.

Ряд крупных банков уже реализовали опцию бескомиссионного снятия денег, но для небольших банков отмена комиссии может оказаться губительной. Это снизит доход кредитных организаций, однако система должна прежде всего ориентирована на обычных людей, уверены в Госдуме.

"Я считаю, что интересы граждан выше интересов банков, а работать со средствами населения должны только крупные банки (в идеале — вообще только государственные). Поэтому идея здравая", - отметил Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

